إصابة مدير مدينة طبية عراقية ومسؤول آخر في بفيروس كورونا

2020/06/25 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي من بغداد، الخميس، بإصابة مدير مدينة الصدر الطبية، عبد العالي الغزالي، وعلاء الشيباني مدير مكتب مدير عام صحة النجف بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدكتور عبد العالي الغزالي، مدير مدينة الصدر الطبية، و علاء الشيباني مدير مكتب مدير عام صحة النجف، اصيبا بفيروس كورونا المستجد".





وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت، يوم أمس الاربعاء، تسجيل 79 حالة وفاة و 2200 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اعلى حصيلة اصابات منذ دخول الفيروس للبلاد في شباط الماضي، بينها 136 إصابة في ذي قار، و16 وفاة.

ومع الموقف الوبائي ليوم أمس، بلغ مجموع الإصابات 36702، ومجموع حالات الشفاء 16814، وعدد الراقدين الكلي 18558، والراقدين في العناية المركزة 281 ، مجموع الوفيات 1330.

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بغداد اليوم- ديالى

نعت مديرية مجاري ديالي، الخميس (25 حزيران 2020)، أحد مدرائها بعد وفاته نتيجة الاصابة بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم): "فقدنا صباح هذا أليوم أحد كوادر مديريتنا ألعزيزين والكفوئين ؛ وصاحب الأخلاق

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 7113 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، و 92 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، ب

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي، الخميس (25 حزيران 2020) بتسجل 11 وفاة و 262 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار سجلت 262 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا".

وكانت

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