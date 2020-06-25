إصابات كورونا المسجلة في 24 ساعة في الولايات المتحدة تقترب من مستوى قياسي

2020/06/25 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب عدد الإصابات اليومية الجديدة في الولايات المتحدة من مستويات قياسية، حتى الساعة 20,30 الأربعاء (00,30 ت غ الخميس)، حسب تعداد أجرته جامعة جونز هوبكنز.وسُجلت 35 ألفاً و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين على الأراضي الأميركية إلى حوالي 2.4 مليون شخص.هذا المسار التصاعدي مستمر منذ أيام.[…]

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