سي أن أن: الحزب الجمهوري مذعور من هبوط استطلاعات ترامب

2020/06/25 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الخميس، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يحاول مضاعفة الاستراتيجية التي استخدمها قبل اربعة اعوام من خلال استغلال الاختلافات الثقافية ، واستخدام اسلوب الطعن في السباق الانتخابي من اجل تحريك قاعدته الشعبية المنهارة للحصول على ولاية ثانية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن […]

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