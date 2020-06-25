الصفدي ينقل للرئيس العراقي فحوى رسالة الملك عبد الله.. ما هي؟

2020/06/25 | 12:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الى رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح خلال زيارة رسمية قام بها، أمس الأربعاء، رسالة ملك الأردن عبد الله الثاني....

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