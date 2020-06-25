تقرير أميركي “خطير” حول سعي الصين لـ”الاستحواذ” على النفط العراقي من خلال المشاريع!

2020/06/25 | 12:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تحدث تقرير اميركي، عن محاولات صينية للسيطرة على النفط العراقي والاستحواذ عليه، بالتزامن مع حراك إيراني لسحب العراق نحو المحور الصيني الروسي، فيما سلط الضوء على اعادة ملف الاتفاقية الصينية العراقية مؤخرًا.وقال موقع “أويل برايس” الأميركي المعني بأخبار الطاقة والنفط والمشورة الاستثمارية، ان الصين تحاول السيطرة على صادرات النفط العراقي بمباركة […]

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