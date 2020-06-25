علماء يحذرون من قرب حدوث كارثة مناخية عالمية

2020/06/25 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر العلماء من قرب حدوث كارثة مناخية عالمية، التي قد تحدث في غضون ستة أشهر، وفقا لتقديرات مختلفة.ويفيد موقع planet news، بأن فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، دعا في بيان له، السلطات في جميع الدول لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع.ووفقا له، خلال عملية استعادة الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” سيكون من المناسب اتخاذ […]

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