كردستان: لدينا استحقاقات مالية على بغداد بغض النظر عن الأزمة الحالية

2020/06/25 | 12:08 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد وزير شؤون المناطق خارج الإقليم في حكومة كردستان عضو الوفد الكردي خالد شواني، الخميس، أن هناك استح...

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