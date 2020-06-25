لبنان ترد على ما حدث في الأسابيع الأخيرة

2020/06/25 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، عن ما حدث في الشارع اللبناني بالأسابيع الأخيرة.

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