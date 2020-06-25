الصحة: اطلاق تعيينات جديدة مرهون باقرار الموازنة

2020/06/25 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، ان اطلاق درجات وظيفية جديدة مرهون باقرار الموازنة العامة.

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