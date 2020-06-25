النزاهة تكشف مبالغة بعقد إنشاء مُجسَّرٍ بقيمة 19 مليار دينارٍ في بابل

2020/06/25 | 12:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لأوليَّات عقد إنشاء مُجسَّرٍ في محافظة بابل؛ وذلك لوجود شبهة مبالغةٍ في قيمة العقد البالغة (19,000,000,000) مليار دينار.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذها فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في بابل، أشارت إلى أنَّ الفريق الذي انتقل إلى ديوان المحافظة تمكَّن بعد التحرِّي عن العقود التي أُبرِمَت بناءً على الدعوات المباشرة التي وُجِّهَت خلافاً للقانون من كشف وجود مبالغةٍ في مبلغ عقد إنشاء مُجسَّر (البيبسي) البالغة قيمته (19,000,000,000) مليار دينار.وأوضحت الدائرة أنه بناءً على إجراءات المكتب بالتحرِّي والتحقيق تمَّ إيقاف العقد وتأليف لجنةٍ فنيَّةٍ من ديوان محافظة بابل؛ لغرض إعادة الكشف التخمينيِّ الخاصِّ بالجسر؛ كون مبلغ العقد جاء مُبالغاً فيه بواقع (2,000,000,000) ملياري دينار تقريباً.وبيَّـنت أنَّه تمَّ تنظيم محضر أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بابل؛ لاتِّـخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

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