اتهامات نيابية لوزير الشباب حول أسباب وفاة النجم احمد راضي

2020/06/25 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب النائب عادل خميس المحلاوي، الخميس، عن اسفه لفقدان الكابتن أحمد راضي محملا وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مسؤولية عدم متابعة صحته. وقال المحلاوي في بيان “في موقف مؤلم ومحزن معا ارتقت روح الفقيد الكابتن احمد راضي الى رب العالمين تشكو التقصير الحكومي سبب وفاته، ومهما كتبنا عن خلقه وعطائه فلا نستطيع ان نعبر عنه […]

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