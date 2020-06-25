2020/06/25 | 12:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم يوم الخميس مع سفيري الولايات المتحدة الامريكية، وبريطانيا في العراق.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا وبريطانيا يدعمان اتفاقا مشتركا بين اربيل وبغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا وبريطانيا يدعمان اتفاقا مشتركا بين اربيل وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).