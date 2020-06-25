بارزاني يجتمع مع وزير الدفاع العراقي في اربيل

2020/06/25 | 12:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الخميس، وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون في اربيل .

وبحسب بيان لمكتب بارزاني، تم التباحث بشأن الاوضاع الامنية والسياسية في العراق، والملفات العالقة بين بغداد واربيل ، والهجمات الأخيرة لتنظيم داعش في مدن عراقية.

واكد بارزاني وهو رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال الإجتماع الدعم لرئيس الحكومة العراقية في إنجاح مهامه.

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