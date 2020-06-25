لجنة الهجرة والمجهرين النيابية تكشف عن خارطة طريق لحسم مصير مخيمات النزوح في ديالى

2020/06/25 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، عن خارطة طريق لحسم مصير أهم مخيمات النزوح في محافظة ديالى.

وقال الدهلكي في تصريح، إن اللجنة بدأت خطوات جادة لحسم مصير مخيم معسكر سعد في بعقوبة بالتنسيق مع ادارة ديالى ووزارة الدفاع، مبينا أن المخيم يضم أكثر من مئة وخمسين أسرة نازحة وهو من المخيمات الهامة، والوحيد في مركز محافظة ديالى، وساهم بإنقاذ حياة المئات من العوائل التي عانت من رحلة النزوح القسري بعد عام الفين وأربعة عشر.

وأشار الدهلكي إلى أن المتواجدين في المخيم سيتم تخييرهم ما بين البقاء في بعقوبة أو الانتقال الى مخيمات الوند في خانقين، مع التأكيد على توفير مأوى يليق بكل عائلة قبل اتخاذ اي قرار بإغلاق المخيم.

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