الصحة: الوضع الحالي لا يتطلب إجراء فحوصات كورونا في المختبرات الأهلية

2020/06/25 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الوكيل الفني لوزير الصحة حازم الجميلي، عن سبب عدم السماح للمختبرات والمستشفيات الأهلية بإجراء المسحات أو الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.

وقال الجميلي في تصريح، إن الفحوصات الطبية للفيروس يعمل بها الآن بناء على المراجعين ومن لديهم اعراض ومن خلال اثنين وعشرين مختبرا في بغداد والمحافظات، مضيفا أن الامراض الوبائية تتكفل بها وزارة الصحة لغرض الحفاظ على آلية العمل، لافتاً إلى صعوبة الحصول على معلومات المريض الذي يجري فحوصاته في المستشفيات الاهلية أو عن الملامسين له وهذا قد يشتت الجهود الحكومية.

وأشار إلى أن الوقت الحالي لا يتطلب إجراء الفحوصات عبر المختبرات الاهلية مقابل ثمن، لأن جميع الخدمات بما يخص كورونا من التشخيص والعلاج مجانية وتتحملها وزارة الصحة.

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