الجبوري يطرح مقترحات عدة لتوفير نحو 20 مليار دولار للموازنة

2020/06/25 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، مقترحات عدة لتوفير عشرين مليار دولار إضافية لموازنة الدولة.

وقال الجبوري في تصريح إن جباية أجور الكهرباء وقضية الوعاء الضريبي ومعالجة التهرب، وتحويل التأمين من الشركات الاجنبية الى أخرى عراقية يمكن أن يوفر نحو عشرين مليار دولار، مبينا أن فرض مبلغ ألف دولار على كل عامل أجنبي كضريبة سنوية سيوفر مليار دولار سنويا.

وأشار الجبوري الى ان قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب سيطبق لهذا العام فقط، وان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لأن قانون الاقتراض سيبدأ العمل به مباشرة وهو سيوفر آلية لتمويل الرواتب.

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