وزيرة الهجرة من كربلاء: مخيم النازحين في المحافظة لم يسجل اية اصابة بكورونا

2020/06/25 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، أن مخيم النازحين في المحافظة لم يسجل أية إصابة بفيروس كورونا، مشيدا بجهود المحافظة في تقديم الخدمات وعمليات التعفير والتعقيم المستمرة للمخيم.وقال جابرو في مؤتمر صحفي مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، إن “زيارتي الى كربلاء جاءت للوقوف على احوال النازحين في المحافظة والية […]

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