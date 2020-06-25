2020/06/25 | 13:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن مبالغة بعقد إنشاء مُجسَّرٍ بقيمة 19 مليار دينارٍ في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 13:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن مبالغة بعقد إنشاء مُجسَّرٍ بقيمة 19 مليار دينارٍ في بابل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن مبالغة بعقد إنشاء مُجسَّرٍ بقيمة 19 مليار دينارٍ في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).