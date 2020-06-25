الامن النيابية تحذر من تمدد” حزب العمال الكردستاني” شمال العراق

2020/06/25 | 13:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، من تمدد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاحداث الاخيرة في شمال البلاد تؤكد بان حزب العمال الكردستاني اخذ بالتمدد في مناطق واسعة ويحاول فرض سيطرته على اراض عراقية مؤكدا بان مايحدث امر غير مقبول ومرفوض […]

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