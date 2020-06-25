اقتراب مدمرة أميركية من مياه فنزويلا… والأخيرة تحذر

2020/06/25 | 13:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت كراكاس واشنطن برد قوي على اي عمليات عسكرية قد تنفّذها مدمرة قاذفة للصوايخ تابعة للبحرية الاميركية بعد اقترابها من المياه الاقليمية الفنزويلية.وقال وزيرُ الدفاعِ الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز إنَّ المدمرةَ الأميركيةَ اقتربت لتصبحَ على بُعدِ ثلاثين ميلاً بحرياً معتبراً الخطوةَ تحدياً وعملاً استفزازياً.وندّد لوبيز يوم أمس الأربعاء بـالعمل استفزازي، بعد اقتراب مدمّرة قاذفة للصواريخ […]

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