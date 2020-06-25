وزارة الداخلية تعلن التوقيتات الخاصة بدخول عجلات الحمل الى بغداد

2020/06/25 | 13:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن التوقيتات الخاصة بدخول عجلات الحمل الى بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه: “الى كافة الاخوة المواطنين اعلنا عن التوقيتات الخاصة بدخول عجلات الحمل عبر السيطرات الرئيسية للعاصمة بغداد”.واضافت، انه “في حال تعرض اي مواطن للمساومة او الابتزاز الاتصال على الأرقام الساخنة والموضحة في الاعلان”

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