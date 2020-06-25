2020/06/25 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الداخلية عن احباط عملية بيع فتاة بمبلغ 4 الاف دولار واعتقال عصابة الاتجار بالبشر التي تنوي بيعها.وقال اللواء سعد معن في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “مكافحة اجرام بغداد تتمكن من اختراق عصابة للاتجار بالبشر، خلال محاولة بيع احدى الفتيات بمبلغ (اربعة الآف دولار) غربي العاصمة، وجاءت عملية القبض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باستخدام تقنية الكترونية.. الداخلية تعلن إحباط عملية “بيع فتاة” بالاف الدولارات في بغداد واعتقال الجناة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باستخدام تقنية الكترونية.. الداخلية تعلن إحباط عملية “بيع فتاة” بالاف الدولارات في بغداد واعتقال الجناة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).