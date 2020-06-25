الكشف عن مصير رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر الـ6 القادمة.. هل ستتعرض لهزات مفاجئة؟

2020/06/25 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد النائب عن تحالف سائرون، محمود الكعبي، اليوم الخميس، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي.وقال الكعبي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق” إن “هناك مادة في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي تنص على تخصيص أموال لمشاريع المحافظات الاستثمارية وضمن تنمية الأقاليم المستمرة بالتنفيذ“.وأضاف، أن “القانون سيمكن من تمويل […]

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