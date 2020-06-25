القبض على ما يسمى إداري ولاية العراق

2020/06/25 | 13:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفقا لأحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش.وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان، أن "الإرهابي الذي ألقي القبض عليه يعمل بصفة الإداري لما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد، والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية".وأضافت، أنه "تم تدوين أقواله وإحالته إلى القضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

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