تحالف داعم لإنتاج لقاحات كورونا يعتزم إنتاج أربعة مليارات جرعة

2020/06/25 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن أكبر خبير للتصنيع لدى مؤسسة مهمة تركز على الاستعداد والاستجابة للأوبئة وتدعم تسع لقاحات محتملة لفيروس كورونا، أن المؤسسة حددت مصنعين لديهم قدرة لإنتاج أربعة مليارات جرعة سنوياً.وقال جيمس روبنسون، وهو مسؤول تنفيذي في الصيدلة الحيوية منذ فترة طويلة، ويقود مسعى التصنيع الواسع لتحالف الاستعداد للأوبئة والابتكار في مقابلة إن التحالف يعتزم […]

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