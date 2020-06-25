قوة من مكافحة الارهاب تصل الى منفذ القائم الحدودي تمهيدا لتسلمه

2020/06/25 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الخميس، وصول قوة من مكافحة الارهاب لمسك منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار.وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوة من مكافحة الارهاب بصحبتها عددت من الكرفانات وصلت الى منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، لمراقبة عمل المنفذ بأمر من القائد […]

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