2020/06/25 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة الموانئ تنفذ حملة لرفع جميع الأنقاض ومخلفات الحديد ( السكراب ) ومعالجة التخسفات وتسويتها في موانئها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 13:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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