2020/06/25 | 13:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد متحف اللوفر لفتح أبوابه من جديد بعد نحو أربعة أشهر من الإغلاق بسبب كوفيد-19 لكن الزائرين سيفتقدون شيئا مهما وهو التزاحم الشديد أمام لوحة الموناليزا.وكما افادت رويترز، مع توقع عدم توافد السائحين بأعداد كبيرة قبل أشهر، وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، ستكون زيارة اللوفر عند فتحه في السادس من يوليو تموز تجربة هادئة عن المعتاد.ويعكف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحف اللوفر يفتح ابوابه بعد خسارته 40 مليون يورو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحف اللوفر يفتح ابوابه بعد خسارته 40 مليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).