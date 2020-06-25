نحن والإقليم!

2020/06/25 | 13:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر العيدروسي… إذ نتحدّثُ هنا عن الإقليم , فكافة الأخوة المواطنين الكرد او الكورد او الكردستانيين , فأنهم مستبعدون من هذا الحديث ولا علاقة لهم بالأمر , وايضاً فأنّ عشرات الأحزاب الكردية المنتشرة في شمال العراق فهي مستبعدة من هذا الطرح , ” الإتحاد الوطني الكردستاني ” الذي على تقاطعٍ وتضادّ مع […]

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