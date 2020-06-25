عام 2009 حاولوا إبادة البشرية بفيروس مشابه لفيروس كورونا

2020/06/25 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسين سرمك حسن… الخبير العالمي: بول جوزيف واطسون ترجمة: الدكتور حسين سرمك حسن تتساءل الصحف التشيكية عما إذا كان الاكتشاف المروّع للقاحات الملوثة بفيروس أنفلونزا الطيور القاتل الذي وزعته شركة باكستر Baxter الأمريكية على 18 دولة جزءًا من مؤامرة لإثارة وباء شامل.إن المطالبة لها وزن لأنه ، وفقًا للبروتوكولات المختبرية الروتينية لصانعي […]

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