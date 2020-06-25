أكثر من 10 أطنان مساعدات طبية تهبط في العراق على متن طائرة اماراتية

2020/06/25 | 13:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أرسلت دولة الإمارات، اليوم الخميس طائرة تحتوي على 10.5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لدعم جهود العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وقال محمد صالح الطنيجي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في بغداد، في بيان: “أسهمت دولة الإمارات في دعم […]

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