نائب عن سائرون: الحل لا يكمن بالاقتراض وانما بالإصلاحات

2020/06/25 | 13:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الخميس , ان تشريع قانون السماح بالاقتراض الخارجي والداخلي هو جزء بسيط من حل الازمة المالية، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي هو التزام الحكومة بوعودها بإصلاح المنظومتين المالية والإدارية وايقاف الهدر والفساد على اقل تقدير .وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة […]

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