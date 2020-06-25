مصدر سياسي “للعهد نيوز”: وفاة وزير العدل في الحكومة الانتقالية

2020/06/25 | 13:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر سياسي “للعهد نيوز”، عن وفاة عبد الحسين شندل العدل في الحكومة الانتقالية (2005-2006).يشار الى ان شندل قام بمهامّ وزارة العدل في الحكومة الانتقاليّة عام 2005 .

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