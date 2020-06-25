الطبابة العسكرية تدخل على خط قتال كورونا.. الكاظمي يوجه طبابة الدفاع والحشد لدعم وزارة الصحة

2020/06/25 | 13:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجهة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، دائرتي طبابة وزارة الدفاع وهيئة الحشد بدعم وزارة الصحة بجميع الامكانيات لمواجهة كورونا.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا مع دائرتي طبابة وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي”.واضاف ان “الكاظمي وجّه دائرتي الطبابة في وزارة الدفاع وهيئة الحشد […]

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