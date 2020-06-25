الاتحاد الآسيوي يهدد الأندية المنسحبة من دوري الأبطال بالحرمان وغرامة مالية كبيرة

2020/06/25 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم متابعة

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن وجود توجه لدى المسؤولين بالاتحاد الآسيوي بفرض عقوبات قاسية على الأندية التي تهدد بالانسحاب من دوري الأبطال، في إطار حرص الاتحاد، على إقامة مبارياته في جميع المسابقات، خلال الفترة المقبلة، بعد فترة من التجميد بسبب جائحة كورونا.





وذكرت الصحيفة، أن "الاتحاد الآسيوي أبلغ الاتحادات الأهلية، بفرض عقوبات على الأندية المنسحبة من دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي، بحرمانهم من المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين، وفرض غرامة تصل إلى مليون دولار، كتعويض للشركات الراعية وأصحاب الحقوق".

وعُلّقت جميع مباريات دوري أبطال آسيا والمسابقة الرديفة للأندية، كأس الاتحاد الآسيوي، إلى مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم والألعاب الأولمبية، بسبب "كوفيد – 19".

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