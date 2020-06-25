2020/06/25 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (25-6-2020)، في قصر السلام ببغداد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي.

وقال بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "جرى خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية في البلاد، وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، وتلبية مطالب العراقيين في تحقيق الإصلاح المنشود والقضاء على أشكال الفساد".

وأضاف أن اللقاء أكد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة وباء كورونا والحدّ من انتشاره، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها، وإيجاد الحلول للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بيان رسمي

رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، يعقد اجتماعا مع دائرتي طبابة وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي

رئيس مجلس الوزراء يوجّه دائرتي الطبابة في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة.

بغداد اليوم- النجف

أعلنت فرقة الإمام علي القتالية، الخميس (25 حزيران 2020)، دفن 75 متوفياً جديداً ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الفررقة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم دفن 75 متوفياً جديداً خلال (٢٤)

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الخميس، تنفيذها عملية ضبط لأوليات عقد إنشاء مجسر في محافظة بابل؛ وذلك لوجود شبهة مبالغة في قيمة العقد البالغة (19,000,000,000) مليار دينار.

وقالت الهيأة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن "دائرة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صالح وحمودي يبحثان دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وإيجاد الحلول للخروج من الأزمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صالح وحمودي يبحثان دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وإيجاد الحلول للخروج من الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).