بعد طلاقه من هنا شيحة .. خطوبة فلوكس من مذيعة لبنانية

2020/06/25 | 13:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتشرت خلال الساعات القليلة الماضية خبر خطوبة الممثل المصري “أحمد فلوكس” للمرة الثالثة والذي بحسب المتداول قد تم بشكل سري وبعيداً عن أعين الصحافة.خطيبة الممثل المصري هي الإعلامية اللبنانية “ديالا مكي” والتي تعمل كمقدمة برامج وصحفية في مجال الأزياء والفاشن.الثنائي لم يكشف أي تفاصيل أو يعلقا على الموضوع بعد، إلا أن تعليق […]

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