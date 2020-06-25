2020/06/25 | 13:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير ادارة مطار النجف الدولي الكابتن عيسى الشمري، الخميس، العمل مع الحكومة على اعادة الرحلات القادمة والمغادرة وفق سياقات صحية و عن تأمين ادارته لرواتب العاملين للفترة القادمة.وقال الشمري في مؤتمر صحفي “ نحاول فتح المطار بالتنسيق مع الحكومة وننتظر المعايير الخاصة لفتحه”، مضيفاً “ما يخص استقبال الرحلات سنعمل على تنظيم المسارات والتباعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار النجف: نعمل على اعادة الرحلات القادمة والمغادرة وفق سياقات صحية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار النجف: نعمل على اعادة الرحلات القادمة والمغادرة وفق سياقات صحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).