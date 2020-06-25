أربعة ملفات على طاولة مباحثات رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى

2020/06/25 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي أربعة ملفات.

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