2020/06/25 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل اعلنت دائرة صحة بابل، الخميس، تماثل 6 مصابين بفيروس كورونا للشفاء في بابل.وقالت الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "سجلت شفاء 6 مصابين بفيروس كورونا ".واعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم امس الاربعاء، 2200 اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق.

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