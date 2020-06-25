2020/06/25 | 13:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال بقوة 5.4 يضرب ولاية وان شرقي تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 13:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5.4 يضرب ولاية وان شرقي تركيا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5.4 يضرب ولاية وان شرقي تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).