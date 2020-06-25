ثلاثة قتلى من “حراس الدين” و”تحرير الشام” خلال المواجهات الأولى بينهما في إدلب

2020/06/25 | 13:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت الاشتباكات التي اندلعت، مساء أمس الأربعاء، بين “هيئة تحرير الشام” من جهة، والفصائل الإسلامية المنضوية تحت قيادة غرفة عمليات “فاثبتوا” من جهة أخرى، عن مقتل 3 عناصر من الجانبين، بالإضافة لإصابة امرأة بمخيم عشوائي…

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