رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي

2020/06/25 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 25-6-2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي.وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية في البلاد، وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، وتلبية مطالب العراقيين في تحقيق … Readmore

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