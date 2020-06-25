وزير المالية اللبناني: جلسات التفاوض مع صندوق النقد ايجابية

2020/06/25 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار وزير المالية اللبناني ​غازي وزني​ الى ان “الاجتماعات مع ​صندوق النقد الدولي​، تتمحور حول مجموعة عناوين مرتبطة ب​المالية العامة​، ولاسيما منها تلك المتعلقة بالإصلاح المالي والمصرفي، الى جانب عنوان ​مكافحة الفساد​”.ولفت وزني في حديث صحفي، الى انّ “الاجواء ايجابية، واولويتنا بالتأكيد ان تكون المفاوضات مثمرة، علماً انّ جلسات التفاوض تجري بوتيرة مكثفة من اجل […]

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