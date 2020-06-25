طريقة جديدة يتبعها الهاكرز لاختراق حسابك على واتساب

2020/06/25 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتاج مستخدمو “واتس آب” إلى الحذر من نصوص مخادعة من قراصنة يحاولون اختراق حساباتهم.وكشف خبراء أمن الإنترنت أن الرسائل المخادعة الذكية تحاول خداع المستخدم، لتقديم رموز تسجيل الدخول.وتقوم الحالة على عملية احتيال “رمز التحقق” الكلاسيكية، حيث يتظاهر القراصنة على أنهم أصدقاء.ويقول الصديق إنهم أرسلوا عن طريق الخطأ رمز التفويض الخاص بهم إليك – عندما يحاولون […]

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