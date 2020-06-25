الزراعة النيابية تعد مسودة مشروع قانون تمليك الأراضي الزراعية

2020/06/25 | 14:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار سلام الشمري ، الخميس، عن الاعداد لمسودة مشروع قانون تمليك الأراضي الزراعية، مؤكدا أن القانون في طور الاعداد داخل اللجنة.

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