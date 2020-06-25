رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد الخطاب الديني لمواجهة العنف والتطرف

2020/06/25 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشرت رئاسة مجلس النواب، الخميس (25 حزيران 2020) الصيغة النهائية لقانون الاقتراض.

وتضمن القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بالايجاب، تسع مواد، تضمنت تخويل وزير المالية، علي علاوي الاقتراض داخليا وخارجيا، علة ان تخصص نسبة لا تقل

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الخميس (25 حزيران 2020)، الحكومة لحل مشكلة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي.

وذكر العامري في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، قائلا :"نحن مع مطاليب المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد

بغداد اليوم- بغداد

توعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس (25 حزيران 2020)، بالقيام بحملة كبيرة ضد الفساد في العراق، مؤكداً العمل على ضبط الحدود الخارجية.

وقال الكاظمي للصحفيين، إن "هناك حملة ستنطلق ضد عصابات وأصحاب نفوذ تسيطر على ا

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