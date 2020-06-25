الصحة ترد على أنباء نفاد الأوكسجين في المستشفيات وتوضح بشأن استخدامه

2020/06/25 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، الخميس (25 حزيران 2020)، أن الأوكسجين الطبي لم ينفد...





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