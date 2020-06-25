قائدها يوضح حقيقة استيفاء فرقة الإمام علي مبالغ مقابل دفن المتوفين بكورونا

2020/06/25 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أوضح قائد فرقة الإمام علي القتالية، طاهر الخاقاني، الخميس (25 حزيران 2020)، حقيقة استيفاء الفرقة مب...





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