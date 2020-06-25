تصريحات “خطيرة” من الكاظمي بشأن “منع” المشافي من الاوكسجين ويتحدث عن “عاصفة” تغييرات قادمة ستضرب “المناصب المتقدمة”!

2020/06/25 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن تغييرات مرتقبة في المناصب ستشهدها الايام القادمة.وقال الكاظمي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إن “الايام القادمة سوف نعلن عن حملة تغيرات في المناصب المتقدمة بالدولة العراقية، تجريد الاحزاب من مناصبها التي حصلت عليها خلافا للقانون والمهنية، وقد نواجه حملة منظمة من اعلام الاحزاب التي […]

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